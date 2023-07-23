حملة مداهمات واعتقالات واسعة من قبل قوات الاحتلال بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، واعتقلت على إثرها عدد من المواطنيين الفلسطينيين.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرا محررا، فيما أحرق مستوطنون مركبة، وخطوا شعارات عنصرية، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفاد عضو مجلس قروي المغير نعيم أبو مرزوق، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عامر عاطف أبو علي، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت الفلسطيني بدوي بسام اللداوي، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المقدسي رأفت صب لبن، وأخلت أثاث منزله في عقبة الخالدية في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، بعد ان استولى عليه مستوطنون قبل أسبوعين.

وأقدم المستوطنون منذ ساعات الصباح على إخراج أثاث منزل عائلة صب لبن، استكمالا لعملية تهويده، والاستيلاء عليه، كما اجبروا صاحبة المنزل نورة صب لبن وأبناءها ومتضامنين معها على المغادرة من أمام منزل العائلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتز كمال جوابرة، بعد أن داهمت منزله في مخيم العروب وفتشته.

المستوطنين هاجموا مدرسة وعددًا من المنازل

وأمس السبت، هاجم مستوطنون إسرائيليون، مواطنين فلسطينيين، فى مناطق متفرقة بوسط وشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن مُستوطنين من مُستوطنة "يتسهار" المعروفين بعنفهم المفرط، هاجموا مدرسة وعددًا من المنازل بالحجارة، فى قرية "عوريف" جنوب محافظة "نابلس" الشمالية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تدخلت فيها قوات الاحتلال لحماية المستوطنين وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز على الفلسطينيين، لمنعهم من التصدى لعدوان المستوطنين.

وفى رام الله بوسط الضفة، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، خلال تأمينها لهجوم مستوطنين على المنازل فى قرية "المزرعة الغربية".

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا بالحجارة المنازل وأحلقوا أضرارا بها، وتدخلت قوات الاحتلال لحماية المستوطنين بأن أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدى لهم.

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