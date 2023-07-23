شكرا لقرائتكم خبر عن براءة زوج من تهمة الاستيلاء على مصوغات ذهبية بعد حلف اليمين المتممة.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "براءة زوج بعد حلف اليمين المتممة"، استعرض خلاله حكم قضائيا فريدا من نوعه، ببراءة زوج من اتهام رفض تسليم أعيان الجهاز والإستيلاء على المصوغات الذهبية، وذلك بعد أن حلفت المحكمة الزوج اليمين المتممة، وتم الإستناد إلى محضر إدارى يثبت طرد المدعى عليه من الشقة ملك والدها، ومعاينه خبراء محكمة الأسرة للنزول لمنزل والد المدعيه للمعاينة وسؤال الجيران وانتهى التقرير إلي أن المنقولات بحوزة المدعية، واقتنعت المحكمة ورسخ بوجدانها أن المنقولات تحت يد المدعية وليس للمدعى عليه سيطرة عليها، في الدعوى المقيدة برقم 3757 لسنة 2022 تسليم منقولات.

يذكر أن اليمين المتممة أو ما يطلق عليه بـ"يمين التقويم" المنصوص عليها بالمواد 119 و120 و121 حيث تجرى المادة 119 من قانون الاثبات بالآتى: للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به، ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل .

كما تجرى المادة 120: "لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الأخر"، فيما نصت المادة 121: "لا يجوز للقاضى أن يوجه الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه، وعرف الفقه اليمين المتممة بأنها اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأحد الخصمين، عندما يتبين له أن دليل الخصم الموجهة إليه الخصم غير كاف.

البراءة بحلف "اليمين المتممة".. المحكمة تنصف زوج من افتراءات طليقته بالاستيلاء على العفش ومصوغاتها الذهبية بعد القسم.. وتحكم ببراءته بعد ثبوت طرد الزوجة له من شقة والدها.. وتؤكد: الأعيان تحت سيطرتها

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