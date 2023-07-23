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مقتل 4 أشخاص بهجوم "إرهابي" في إيران

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بغداد - ياسين صفوان - وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، "قتل 4 من عناصر شرطة الطرق وأصيب شخص آخر بجروح نتيجة اعتداء إرهابي على دورية لشرطة الطرق بمحور خاش - تفتان.

وكانت العلاقات العامة لمقر القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.


وتصاعدت في الآونة الأخيرة المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.

وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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