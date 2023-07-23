شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: الشعب والجيش تبادلا تلبية النداء فى ثورتى يوليو ويونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الشعب والجيش دائما في ملحمة وطنية، ففي ثورة يوليو قام الضباط الأحرار بالثورة ولبي المصريون النداء، وفي ثورة يونيو قام المصريون بالثورة ولبى الجيش النداء.

جاء ذلك خلال إحياء ذكرى ثورة 23 يوليو، اليوم، الأحد، بضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وسط حضور عدد كبير من محبي ومؤيدى الزعيم.

وقالت الشوباشي إن ثورة يوليو ستظل خالدة في نفوس المصريين فهى ثورة عظيمة ومجيدة لبى فيها المصريون نداء الضباط الأحرار وقاموا بثورة سطرها التاريخ بأحرف من نور.

وتوافد منذ الصباح الباكر عدد كبير من محبى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر علي الضريح الخاص بالزعيم وذلك لاحياء ذكرى ثورة 23 يوليو.

وتحتفل مصر كل عام بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وتظل ثورة 23 يوليو 1952 من أهم الثورات التي قامت ضد الفقر والجهل، وإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وطرد الاحتلال البريطاني، ثورة قام بها الضباط الأحرار في الجيش المصري، وساندتهم جموع الشعب المصرى.