شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب": الجمهورية الجديدة تمثل التطور التاريخى لمسيرة مصر الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى 23 يوليو عبرت عن التطور الذي تشهده مصر والظروف والتحديات التي واجهتها بعد مرور 70 عاما على ثورة يوليو.

وأضاف " عوض الله " في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الشعب عاش بالفعل ما أكده الرئيس في كلمته أن الوطن اجتياز أحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014 وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر، مشيرا إلى أن القوات المسلحة كان دائما امان وحماية الوطن في ثورة 23 يوليو أو في ثورة 30 يونيو حيث انحاز الجيش إلى الشعب واختار دائما الوطن.

وتابع عوض الله أن تأكيد الرئيس أنه بعد ثورة يوليو تم بناء وإعلان الجمهورية وبعد 30 يونيو أيضا بدأت مصر بناء الجمهورية الجديدة استكمالا للمسيرة الوطنية، كما أكد الرئيس السيسي أنه كان لزاما أن نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة، التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.

وأكد عوض الله أن القوات المسلحة طوال تاريخها قدمت تضحيات كبيرة وشهداء من اجل الوطن سواء للتخلص من الاستعمار أو بعد ذلك مع ثورة 30 يونيو لتخليص مصر من اختطاف الدولة وحكم جماعة الإخوان الإرهابية.