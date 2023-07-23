انت الان تتابع خبر حالته خطرة.. أمانة بغداد تعلن تعرض أحد موظفيها لـ"اعتداء سافر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للامانة، ورد لـ الخليج 365، ان "امانة بغداد تستنكر وتدين بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفيها المكلفين بإزالة التجاوزات والمشوهات التي أثرت على مشهد العاصمة وبنيتها التحتية وآخرها استهداف مسؤول التجاوزات في دائرة بلدية بغداد الجديدة".واضاف ان "مسؤول التجاوزات تعرض للضرب بآلة حادة (قامة) على رأسه أثناء أداء واجبه المكلف به بإزالة التجاوزات في شارع ٣٠ ضمن قاطع البلدية".

واشار الى ان "الموظف المصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو في حالة خطرة وتم رفع دعوى قضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين".

وبينت امانة بغداد ان "مثل هذه الاعتداءات لن تنال من عزيمة ملاكات امانة بغداد التي تسعى للحفاظ على مشهد العاصمة وعدم السماح بتشويه شوارعها والحفاظ على التصميم الأساس لمدينة بغداد".‬‬‬‬