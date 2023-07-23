وفاة شخصين في انهيار جسر على طريق سريع باليونان

ياسر رشاد - القاهرة - لقي شخصين على الأقل لقيا حتفهما، بعد انهيار جسر على طريق سريع، بالقرب من مدينة "باتراس"الساحلية اليونانية، اليوم الأحد.

انهيار جسر في اليونان

وشوهدت فرق الإنقاذ وهي تحمل جثتين إلى سيارة إسعاف.

وذكر عضو في فريق الإنقاذ في الموقع للقناة التلفزيونية "مازلنا نبحث عن مزيد من الأشخاص، الذين ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض.

وأكدت فرق الإطفاء الانهيار، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الجسر، الذي انهار، كان من المقرر هدمه، نظرا لأنه غير مستقر. وأظهرت الصور وجود قطعتين من المعدات الثقيلة على الجسر، وقت وقوع الحادث، بما في ذلك رافعة ضخمة.