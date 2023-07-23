الحلبوسي يؤكد دعم العراق لجهود عودة الأمن والاستقرار في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أن بلاده تأمل في عودة الاستقرار والأمن باليمن، ويدعم كافة الجهود لتحقيق ذلك.

وذكر المكتب الإعلامى للحلبوسى فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أن الحلبوسى استقبل وزيرَ خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك، والوفد المرافق له، حيث بحثا العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع فى المنطقة واليمن، والتعاون المشترك من أجل أمن المنطقة.

ومن جهته، أشار بن مبارك إلى أن زيارته إلى بغداد تأتى من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها، مشيدا بالدور الإيجابى للعراق إزاء القضايا الإقليمية والدولية التى تشهدها المنطقة.