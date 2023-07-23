قيس سعيد يؤكد ضرورة إنهاء ظاهرة الهجرة غير الإنسانية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الإنسانية والقضاء على أسبابها العميقة والتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضاء البشر.

قيس سعيد

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الرئيس التونسي اليوم الأحد - بحسب بيان للرئاسة التونسية - في روما مع جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، حيث تناول اللقاء النقاط المدرجة على جدول أعمال المنتدى الدولي حول التنمية والهجرة.

وشدد قيس سعيد على روابط الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع بين بلاده وإيطاليا، مشيرا إلى أن توالي اللقاءات على أعلى مستوى في ظرف زمني قصير بين الجانبين يعكس عمق هذه العلاقات المتينة والإرادة الواحدة من أجل بناء مستقبل مشترك يلبي تطلعات الشعبين التونسي والإيطالي ومصلحتهما العليا.