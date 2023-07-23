انت الان تتابع خبر طالباني: العمل المشترك عامل الاستقرار وبناء مستقبل جدير بشعبنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب طالباني في بيان، إن الأخير "استقبل في دباشان، عادل عبدالمهدي الشخصية السياسية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "التباحث حول آخر المستجدات السياسية، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار الجهود والمساعي الوطنية من آجل استتباب الاستقرار وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات".



وأشار طالباني الى "جهود الاتحاد الوطني لتعزيز العمل المشترك واتخاذ الخطوات العملية لازدهار وتقدم البلاد"، وقال: "سياستنا واضحة وهدفنا تقديم الخدمات، وفي سبيل ذلك عملنا منذ البداية لحل المشكلات وكان هدفنا أن يكون الدستور أساسا لحل المشكلات".