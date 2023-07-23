انت الان تتابع خبر إيطاليا: تدفقات المهاجرين غير الشرعية تضر الجميع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت ميلوني في مؤتمر دولي بروما إن "الحكومة الإيطالية منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية لأن "أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة"، وذلك على النقيض من خطابها المتشدد الذي ألقته في وقت سابق".واضافت: "الهجرة الجماعية غير الشرعية تضررنا جميعا. لا أحد يستفيد من ذلك، باستثناء الجماعات الإجرامية التي تغتني على حساب الفئات الأضعف وتستخدم قوتها حتى ضد الحكومات".

ويستضيف المؤتمر ممثلين من عدة دول من بينها تونس والإمارات وقبرص وليبيا والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في المؤتمر إن "بلاده لا ترحب بالشبكات العالمية للاتجار في البشر".

وارتفع عدد الوافدين إلى إيطاليا هذا العام مع وصول أكثر من 83ألف شخص إلى شواطئها منذ بداية 2023 مقارنة بنحو 34 ألفا في الفترة نفسها العام الماضي.

وقالت ميلوني إن "المؤتمر يركز بشكل أساسي على دعم التنمية في أفريقيا عبر "شراكات نافعة وطويلة الأمد... تقوم على الاحترام المتبادل".

