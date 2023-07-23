انت الان تتابع خبر بالصور.. اول موقف لكنائس البصرة بعد حرق القرآن وتدنيس علم العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس أساقفة البصرة في بيان ورد لـ الخليج 365: "نقف اليوم في هذا المكان المقدس بعد اقامة القداس لأجل ابينا البطريرك لويس ساكو وكنيسة وشعب العراق فى هذه الأيام الحرجة حيث حلقة أخرى من حلقات الهجوم على كنيستنا وعلى بلدنا ".وأضاف: "اولا قرار الرئيس العراقي الذي هو جزء من حملة ضد الكنيسة الكلدانية وثانيا الصلاة لأجل العراق بعد مشكلة حرق نسخ من كتاب القرآن الكريم والعلم العراقي".

وأشار البيان الى انه "لو عدنا الى دستور 2005 لوجدنا ذكر ضمان حقوق المكونات (مادة (2) وهذا لم ولن يحصل ظل هذا التمييز، كما أن المادة 14 من الدستور لا تقبل بالتمييز على خلفية قومية أو مذهبية، والمادة 37 تؤكد على صيانة حرية وكرامة الإنسان".

وبين: "نعلم ان الهدف النهائي هو احتلال املاك الكنيسة الكلدانية وعائلاتها كي يهجروا ويدفعوا البقية الى الهجرة للإستيلاء على ممتلكاتهم.، العراق اليوم فيه شبكة من اصحاب المصالح الذاتية الفئوية الضيقة حيث يسود النفاق والفوضى سياسيا واخلاقيا وتستخدم القوة والترهيب لعدم وجود قوة تردعهم".

ولفت البيان: "بادرنا الى ارسال رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية للعدول عن القرار ونامل من القضاء العراقي ان يقف بجانب الحق ويرفع الظلم عن المسيحيين، الحل هو بمرسوم جديد أو بقرار قضائي للتولية والا سنتعرض الى الفرهود كما حصل لليهود، في حالة فشل القضاء نطلب تدويل القضية وتدخل الأمم المتحدة والكرسي الرسولي، ختاما ان العراقيين بحاجة الى المزيد من الوعي واليقضة الى المثاقفة وصحوة الضمير في يتحدوا مؤمنين بمبدأ المواطنة وحقوق الإنسان واحترام الأديان والثقافات وتساوي الجميع امام".