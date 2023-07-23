شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشباب المصري يطلق النسخة الجديدة من البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجلس الشباب المصري النسخة الجديدة من البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية، من صعيد مصر بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، بهدف تعزيز مشاركة فلاحي مصر بالشأن العام اتساقًا مع توجهات القيادة السياسية بالعمل على تمكين القطاعات المختلفة من الشعب المصري وخاصة الفلاحين للمساهمة الجادة في إشراكهم لبناء جمهورية جديدة قائمة على التنمية وتغيير الواقع، عن طريق تعزيز قيم والمواطنة والمساواة وإشراكهم في الشأن العام لتعزيز حقوق الإنسان ومعالجة التحديات التي أفردتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال مجلس الشباب المصرى، إنه يحتفي بالذكرى الحادية والسبعون لثورة الثالث والعشرين من يوليو التي مثلت تتويجًا لنضال الشعب المصري لنيل حريته وتقرير مصيره لتؤسس بذلك الجمهورية الأولى منذ أكثر من سبعين عاما، لبناء الدولة المصرية التي كانت ومازالت مصدرًا للفخر والإلهام على المستوى الدولي والإقليمي.

وأضاف مجلس الشباب المصرى في بيان له، أن ثورة يوليو حققت خطوات جادة وفعلية نحو تمكين قطاعات كبيرة من العمال والفلاحين وإعطائهم مكانة تليق بما قدموه من جهد وعمل لإنجاح مسيرة الدولة المصرية، مشيرة الى أن المجلس أطلق النسخة الجديدة من البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية ليأتي الاحتفال السنوى بذكرى الثورة بمثابة دافع لمجلس الشباب المصري لتنفيذ رؤية الدولة المصرية لبناء وطن جديد يشارك جميع فئاته في وضع مبادي وأسس الجمهورية الجديدة.