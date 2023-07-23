شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية لـ أحمد رمزى نائب التنسيقية فى دائرته بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من نشاطه فى دائرته بمنشأة القناطر، حيث يعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

وشارك النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فى جولة تفقدية داخل قريتي أم دينار وكفر حجازى لسحب عينات من المياه المستخدمة داخل البيوت مع لجنة من شركة المياه والصرف الصحى بالجيزة.

وأوضح رمزى أنه من خلال سحب العينات تم التأكد من صحة المياه المستخدمة داخل البيوت بقريتي أم دينار وكفر حجازى والعمل على تحسينها، مشيرًا إلى أنه تم أخذ أراء سكان قريتي أم دينار وكفر حجازى وأكد البعض منهم على صحة المياه المستخدمة داخل البيوت.

وتوجه النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب بالشكر والتقدير إلى المهندس ممدوح رسلان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة على الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة لتنقية المياه بدائرة منشأة القناطر، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة تنقية المياه إلى الأفضل خلال الأيام القادمة.

يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاءً للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.