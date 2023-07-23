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تعليق أمريكي مثير يخص "الهجوم الأوكراني المضاد"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكن بحسب شبكة CNN اليوم الأحد، إن "الهجوم المضاد في مرحلة مبكرة نسبيا، وهو يسير بشكل صعب"، مشيرا إلى أن "قتالا عنيفا يدور في الوقت الراهن"، كما أضاف أن القوات المسلحة الروسية أعدت "دفاعات قوية".

وفي حديثه عن مدة الهجوم المضاد، أشار بلينكن إلى أنه لن ينتهي خلال أسبوع أو أسبوعين، متوقعا أن يستغرق الأمر عدة أشهر.

في 7 يوليو، قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، كولن كول، إن القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أنه من السابق لأوانه الحكم على النتائج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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