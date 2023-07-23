جامعة جدة تعلن نتائج القبول لمرحلة البكالريوس للعام الجامعي المقبل 1445

ياسر رشاد - القاهرة - جامعة جدة..دشن اليوم الأحد عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة الدكتور عيسى السلمي، نتائج القبول لمرحلة البكالريوس في الجامعة للعام الدراسي 1445هـ.

جامعة جدة.. رابط وخطوات تأكيد الترشيح

ومن جانبها نشرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خطوات تأكيد الترشيح للطلاب والطالبات المرشحين للقبول بجامعة جدة للعام الجامعي 1445هـ والتي جاءت مقسمة بين العمادة والطلاب على النحو التالي:

1- ترسل العمادة رسالة نصية عبر الجوال.

2- يقوم الطالب بالدخول على بوابة القبول بجامعة جدة عبر الرابط التالي.. www.adm.uj.edu.sa

3- يُكمل الطالب البيانات المطلوبة وإرفاق المرفقات اللازمة.

4- تقوم العمادة بقبول الطالب بشكل مبدئي.

5- تقوم العمادة بإعتماد القبول وإصدار الرقم الجامعي.

وشددت جامعة جدة عقب إعلان نتائج الترشح اليوم الأحد الموافق 5 محرم 1445هـ/ 23 يوليو 2023م، أن مدة تأكيد الترشيح هي 48 ساعة وعدم تأكيد رغبته بالقبول خلال المدة الزمنية المحددة يعني تنازل الطالب عن مقعده واستبعاده من القبول نهائيا هذا العام.

نبذة عن جامعة جدة

يشار إلى أن جامعة جدة أحدث الجامعات في المملكة العربية السعودية، ووفق موقعها الإلكتروني فقد تأسست عام 1435 هـ الموافق 2014م، بصدور الأمر السامي رقم 20937 وتاريخ 2/6/1435هـ والقاضي بالموافقة على قرار مجلس التعليم العالي المتخذ في جلسته (الثانية والسبعين) التي عقدت بتاريخ 4/6/1434هـ على إنشاء جامعة جدة.