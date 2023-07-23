طريقة تأكيد القبول في جامعة طيبة للعام الجامعي 1445هـ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة السعودية عن استدعاء المرشحين والمرشحات "الفرز الأول"، للقبول ببرامج البكالوريوس والدبلومات (انتظام) للعام الجامعي الجديد 1445هـ.

ودعت جامعة طيبة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الطلاب والطالبات إلى ضرورة تأكيد الرغبة بالقبول على التخصص المذكور في استمارة الترشيح وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني.

وأشارت الجامعة إلى أنه في حال عدم تأكيد الرغبة بالقبول في الفترة من اليوم الأحد الموافق 5 محرم 1445هـ/ 23 يوليو 2023م، إلى يوم الثلاثاء الموافق 7 محرم 1445هـ/ 25 يوليو 2023م، يعني تنازل المرشح عن قبوله بالجامعة.

خطوات تأكيد القبول في جامعة طيبة 1445هـ

ونشرت الجامعة خطوات تأكيد القبول من خلال فيديو بثته عبر بوابة القبول بها وشمل الآتي:

الدخول على بوابة القبول www.taibahu.edu.sa

اختيار الترشح للقبول في برامج الانتظام للفصل الأول للعام الجامعي 1445هـ.

اختيار أيقونة الدخول لاستكمال إجراءات القبول.

كتابة رقم الاستمارة وكلمة السر.

الضغط على أيقونة تأكيد القبول المبدئي بالجامعة.

يظهر التخصص الذي تم قبولك به.

إقرأ بنود التعهد بعناية واضغط على ارغب بالقبول في جامعة طيبة.

وفي حين عدم الضغط على كلمة الترغيب، يكون التخصص الظاهر أمامك هو تخصصك ولا يمكنك تغيره.

قم بالضغط على كلمة تأكيد الرغبة في القبول.

انتظر رقمك الجامعي.

اذا كنت تريد تغيير رغبتك بالقبول قم باختيار إلغاء تأكيد القبول المبدئي وذلك خلال الفترة المحددة بالجامعة، واختيار تأكيد الرغبة في القبول.

لا يحق للطالب العدول عن رغبة القبول بعد إلغائه.

ونشرت الجامعة عدد من التنبيهات للطلاب والطالبات المرشحين للقبول كما موضح بالصورة: