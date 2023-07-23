شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفى والناقد الرياضى عبد الرحمن فهمى.. ونقيب الصحفيين ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توفى منذ قليل، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير عبد الرحمن فهمي عن عمر يناهز 94 عاما.

ونعى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفى الراحل عبد الرحمن فهمى، مضيفا أن الراحل هو أحد أعمدة مؤسسة دار التحرير وجريدة الجمهورية وابن شقيقة الكاتب الراحل محمود أبو الفتح أول نقيب للصحفيين.

ودعا خالد البلشى، الله عز وجل أن يرحم الراحل ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، مقدما خالص العزاء لتلامذته ومحبيه وللزملاء في مؤسسة دار التحرير.