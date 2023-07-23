شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة أحدث مشروع تطلقه الأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" أحدث مدارس القيادة التي أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تضم العديد من البرامج التدريبية التي تستهدف تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية داخل وخارج مصر بالمحافظات أو بالمناصب التنفيذية.

وتهدف "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" إلى الاستثمار في المرأة المصرية وتدريبها ومنحها فرص حقيقية للمشاركة الفعالة في المجتمع.

ومن المقرر أن تبدأ غداً آخر مراحل التقديم لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" وهي مرحلة المقابلات الشخصية والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام يترأس فيها لجان المقابلات العديد من رجالات الدولة وأعضاء المجالس النيابية ورؤساء المؤسسات الدولية والشركات العالمية.