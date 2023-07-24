موعد التقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية بنظام التعاقد

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تفاصيل التقديم على وظائفها الشاغرة للعام الدراسي الجديد 1445هـ، وذلك عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".

وأعلنت وزارة التعليم السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن توفر "11551" وظيفة تعليمية في عدد من التخصصات بإدارات التعليم للرجال والنساء بنظام التعاقد المكاني على رتبة (معلم ممارس)، على أن يكون التقديم ابتداءًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/ 1 /1445هـ - 25 يوليو 2023م .

أخر موعد للتقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية

وأوضحت الوزارة أن التقديم ينتهي يوم الأحد الموافق 12/ 1 /1445هـ - 30 يوليو 2023م في تمام الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط محددة، مؤكدة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير ​المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

ولفتت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن الوظائف المتاحة في إدارات التعليم المختلفة جاءت بهدف:

توفير الكفاءات التعليمية العلمية لتحقيق المستهدفات الوطنية والأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم.

الإسهام في المشاريع التطويرية للمسارات التخصصية للمرحلة الثانوية والإستمرار في تحسين وتجويد نواتج التعلم المعرفية والمهارية.

تعزيز كفاءة مخرجات التعليم وصولاً إلى التنافسية العالمية.

وزارة التعليم..المستهدفون من الوظائف التعليمية

وأشارت الوزارة عبر موقعها أن المستهدفون بالوظائف التعليمية جاءت حسب الأولويات التالية: