انت الان تتابع خبر تحذير روسي جديد: وضع العالم أبعد ما يكون عن الاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الوضع في العالم أبعد ما يكون عن الاستقرار، لافتا إلى أن الصراعات القديمة تتعمق وتبرز تحديات جديدة.