الجيش السوداني: مقتل 9 بينهم 4 عسكريين في تحطم طائرة بمطار بورتسودان

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الجيش السوداني، الأحد، إن تسعة أشخاص بينهم أربعة عسكريين لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة نقل مدنية في مطار بورتسودان بسبب عطل فني.

وأضاف الجيش في بيان أن طفلة نجت من الحادث.

وأفاد بأن الطائرة، وهي من طراز أنتونوف، تعطلت أثناء إقلاعها قبل تحطمها.

وما زالت بورتسودان بمنأى من الحرب الدائرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وتتركز معاركها في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور بغرب البلاد.

والأحد أعلنت السلطات في بورتسودان إتمام أول عملية تصدير للذهب منذ بداية الحرب، علما بأن السودان ثالث أكبر منتج للمعدن الثمين في إفريقيا.

وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقلّ، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، وعن تهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.

(وكالات)