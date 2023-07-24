أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق بعد انخفاضه

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، تراجعًا بقيمة 5 جنيهات في بداية التعاملات مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر قبل يومين في محلات الصاغة.

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سعر الذهب اليوم

عيار 21

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 2155 جنيهًا للبيع و2165 جنيهًا للشراء

عيار 24

وصل سعر عيار 24 نحو 2463 جنيهًا للبيع و2474 جنيهًا للشراء

عيار 18

وسجل سعر عيار 18 نحو 1847 جنيهًا للبيع و1856 جنيهًا للشراء

عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1437 جنيهًا للبيع و1443 جنيهًا للشراء

كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.24 ألف جنيه للبيع و 17.32 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 76.6 ألف جنيه للبيع و 76.95 ألف جنيه للشراء.