خطر منظفات المنازل وعلاقتها بالمناعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علماء مركز هيلمهولتز الألماني لبحوث البيئة أن المواد الكيميائية الموجودة في المنتجات المستخدمة في المنازل تؤثر في خلايا المناعة بالجسم، وفق روسيا اليوم.



وتشير مجلة Chemosphere إلى أن PFAS هي مجموعة مركبات اصطناعية تستخدم على نطاق واسع في السلع الاستهلاكية. لهذه المركبات خصائص طاردة للمياه والدهون، ومقاومة للحرارة وثابتة جدا. وأحد المخاطر الأساسية لمركبات PFAS هو أنها لا تتحلل بل تتراكم في الوسط المحيط بما في ذلك التربة والأحواض المائية.

ويذكر ان دراسات سابقة أظهرت اكتشاف هذه المركبات عمليا في دم جميع الناس تقريبا. لذلك بدأ الخبراء من جميع أنخاء العالم بدراسة هذه المركبات بتفاصيل معمقة لمعرفة مدى تأثيرها في الصحة. لأنه أصبح معلوما أنها تسبب تلف الكبد والاختلالات الهرمونية وفقدان الوزن عند الولادة.

وقد استخدم الباحثون في الدراسة الجديدة طريقة مناعية مبتكرة لقياس تأثير PFAS في خلايا المناعة التي أخذت من دم المتطوعين. استخدم الباحثون في التجارب ثلاثة مخاليط شائعة تنتشر في البيئة: ثلاثة PFAS قصيرة السلسلة، وثلاثة PFAS طويلة السلسلة، وستة PFAS. ثم حدد الباحثون مدى نشاط الخلايا المناعية على المستوى الخلوي بعد ارتباطها بهذه المركبات الكيميائية.

واتضح من نتائج التجارب أن نشاط الخلايا التي عولجت بـ PFAS انخفض. وأن أقوى تأثير كان في الخلايا التائية، حيث انخفض ارتباطها بالخلايا الأخرى. وكان التأثير الأكثر وضوحا في استخدام ستة PFAS- انخفض نشاط نوعين من الأنواع الخمسة من الخلايا المناعية، ما يؤدي إلى سهولة دخول مسببات الأمراض إلى الجسم، وضعف الاستجابة المناعية. وأظهرت التجربة التالية أن PFAS كبحت نشاط الجينات المسؤولة عن تنشيط الخلايا التائية.