انت الان تتابع خبر التربية توجه بنقل أكثر من 10 موظفين تحوم حولهم "شبهات فساد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " الجبوري طالب باتخاذ إجراءات مشددة تجاه عدد من الموظفين المتواطئين في قسم التعليم الاهلي وسحب يدهم من العمل تحقيقاً للنزاهة وضماناً للشفافية".

وبحسب البيان، وجه وزير التربية، بـ"نقل اكثر من عشر موظفين تحوم حولهم الشبهات".



وذكرت الوزارة، أن "الجبوري أطلق حملة لغربلة جميع مفاصل ومؤسسات الوزارة على خلفية عرقلة معاملات المواطنين وذلك بسحب يد مديري الأبنية المدرسية في الرصافة الاولى والبصرة مع مجموعة من الموظفين وإحالة المديرية العامة للتربية في الرصافة الاولى والبصرة الى التحقيق العاجل إثر ورود العديد من الشكاوى الى مكتبه بالتعاون مع الجهات الرقابية".

وأكد وزير التربية: "عدم تراجعه عن محاربة الفساد في الوزارة حتى القضاء على آخر مكان للرشوة فيها".