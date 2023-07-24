انت الان تتابع خبر اعتقال 3 متهمين بسرقة الدراجات النارية والحقائب النسائية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا تمكنت بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على متهمين اثنين بسرقة الدراجات النارية والتك تك في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد".

وأشارت الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما اصولياً وفق المادة 446 من قانون العقوبات".



كما تمكنت مفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام من "القاء القبض على متهم بسرقة حقيبة نسائية تحوي على مبلغ (300 دولار مع جهاز موبايل آيفون) بمنطقة شارع فلسطين".

وأتم البيان: "جرى عرض اوراق المتهم أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".