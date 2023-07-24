انت الان تتابع خبر القضاء يؤكد على متابعة ملف استرداد "سلوان موميكا" واجراءات امن البعثات الدبلوماسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للقضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان حضر يوم امس الاحد الموافق 23 /7 /2023 اجتماع الرئاسات بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".



وأشار البيان الى ان " المجتمعون ناقشوا عدد من القضايا من بينها الاجراءات القضائية والحكومية في متابعة ملف استرداد المتهم بحرق المصحف الشريف المدعو (سلوان موميكا) كذلك الاجراءات الخاصة بضمان امن البعثات الدبلوماسية ومحاسبة مرتكبي جريمة حرق وتخريب مقرات البعثات الدبلوماسية".

