انت الان تتابع خبر إيلون ماسك يعلن تغيير شعار "تويتر".. ماذا سيكون بديل "التغريدة"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومنذ ساعات الفجر الأولى، لم تتوقف قرارات ماسك بالظهور فجأة عبر منصة تويتر، إذ نشر صورة شعار منصة X، وهو الشعار الذي وصفه بأنه سوف يكون انتقالياً لحين اختيار الشعار الأمثل للمنصة.

ويؤكد عاملون داخل تويتر أن ماسك أخبرهم بأن التغييرات قد انطلقت على صعيد العلامة التجارية القديمة لاستبدالها بحرف X. وأرسل ماسك إلى العاملين في تويتر يقول لهم إنه يرسل إليهم الرسالة الأخيرة من العنوان البريدي الإلكتروني المتصل بمنصة تويتر.

وقد ترك في نهاية الرسالة وجهاً تعبيرياً عبارة عن إيموجي لوجه يقدم التحية والسلام.

ويمكن لأي مستخدم على تويتر أن يلاحظ أن حساب ماسك بات الآن يحمل صورة حرف X، كما أن الموقع الإلكتروني المرتبط بالحساب بات X.com.

X هو المستقبل

وفي سياق متصل، أكدت الرئيس التنفيذي لتويتر، ليندا ياكارينو، أن X هو المستقبل.

وتابعت في تغريدات لها أن X سيذهب أبعد من نجاحات تويتر، وسيعيد تحويل الميدان العالمي للتفاعلات.

وأشارت إلى أن X ستكون المنصة التي تقدم تفاعلاً غير محدود، يتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والخدمات المصرفية، "ما يخلق سوقاً عالمياً للأفكار والسلع والخدمات والفرص. مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، X سيربطنا جميعاً بطرق بدأنا للتو في تخيلها".

وبحسب تقرير "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الإثنين، فإن ياكارينو وضعت كبار المعلنين بالساعات الماضية في رؤية X، طالبة منهم العمل مع طموح الشركة الجديدة، وفق التغييرات التي سوف تظهر تباعاً في الأسابيع المقبلة.

وأخبرت الرئيسة التنفيذية للشركة أن X تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال العمل عن كثب مع شركة ماسك للذكاء الاصطناعي الجديدة، xAI، إذ يمكن استخدام بيانات تويتر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها xAI. وقالت الشركة في المقابل، يمكن استخدام تقنية xAI لتحسين تويتر.

تغيير بالروابط

وفي خضم التغييرات التي حدثت خلال ساعات الليل، أعلن ماسك أن موقع X.com بات مرتبطاً مباشرة بموقع تويتر twitter.com، كما أن الحسابات بات يمكن الدخول إليها عبر استبدال كلمة Twitter بحرف X وذلك على الشكل التالي:

بدلاً من النقر على twitter.com/24Entertain لزيارة حسابنا، يمكن الآن النقر على x.com/24Entertain.

تسميات المنصة الجديدة

أما عن التسميات المرتبطة حالياً بتويتر، مثل التغريد والريتويت وغيرها، فأوضح ماسك أنه لم يتم الركون إلى تسميات ثابتة حتى الآن.

إلا أن ماسك أشار إلى أن خدمة "تويتر بلو" قد تتحول تسمياتها إلى "Balls".