سفيرة البحرين: 23 يوليو شكلت محطة مضيئة في تاريخ مصر والعالم العربي

ياسر رشاد - القاهرة - قالت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، إن ثورة 23 يوليو شكلت محطة مضيئة في تاريخ مصر والعالم العربي، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تجدد اعتزازها بعمق العلاقات وتقدير المواقف المصرية الثابتة في سبيل رفعة الأمة العربية، وتؤكد حرص بلادها الدائم على توطيد أواطر الشراكة الاستراتيجية مع الشقيقة مصر وتنميتها في جميع المجالات.

ووجهت السفيرة فوزية زينل التهنئة لمصر وشعبها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، معلقة على مقطع فيديو على حسابها في موقع إنستجرام لمداخلة هاتفية لها بنشرة الأخبار بتلفزيون البحرين، قائلة: أجمل التهاني والتبريكات لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبًا.. كل عام ومصر العروبة تنعم بمزيد من التقدم والازدهار.

وقالت السفيرة البحرينية: نعتز بمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبًا مشاركة جمهورية مصر العربية احتفالاتها بعيدها الوطني والذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة التي شكلت محطة مضيئة في تاريخ الشقيقة مصر والعالم العربي، انطلاقًا من الروابط التاريخية الوثيقة، وتأكيدًا على عمق أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتميزة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظهما الله ورعاهما.

وفي الإطار ذاته، نشرت سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية على صفحتها بموقع إنستجرام تهنئة بالعيد الوطني لمصر، تضمنت: أسمى آيات التهاني والتبريكات لجمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأرفقت المنشور بإنفوجراف مصور عن العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ومصر، بعنوان علاقات تاريخية وثيقة وراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتضمن الإشارة إلى أنه في عام 1972 تم إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وفي العام نفسه تم تأسيس أول سفارة في تاريخ مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وفي العام 1992تم التوقيع على اتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وأن عدد الزيارات الرسمية بلغ 34 زيارة رسمية، وأكثر من 70 اتفاقية ثنائية بين البلدين.