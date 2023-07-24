التعاون الإسلامي تشيد بجهود رابطة العالم الإسلامي لإيضاح تعاليم الإسلام السمحة

ياسر رشاد - القاهرة -

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بجهود رابطة العالم الإسلامي لإيضاح تعاليم الإسلام السمحة المبنية على الوسطية والاعتدال وتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة بجدة، بالأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الرحمن الزيد، حيث بحثا أوجه التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وآفاقه في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في عام 2020، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

ونوه طه بأهمية وثيقة "مكة المكرمة" التي صدرت عن أكثر من 1200 من العلماء المسلمين في مايو 2019، والتي تبناها مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ 47 بنيامي النيجر.