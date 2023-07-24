هدية محمد بن راشد إلى أصغر فارسة عراقية (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - فى لفتة إنسانيةٍ وكريمة، قرر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تكريم الفارسةالعراقية الصغيرة لانيا ومنحها مجموعةً من الخيول، بهدف تعويضها عن فراق حصانها الحبيب وتشجيعها على الاستمرار في عشق الفروسية وتطوير مهاراتها بهذا المجال.

ولم يقتصر دعم"بن راشد" على ذلك فقط، بل أمر أيضًا بدعم الفارسة الصغيرة لإنشاء مركز تدريبي خاص بها لتعليم شباب وبنات إقليم كردستان فنون الفروسية، يهدف هذا المركز إلى توفير بيئة تعليمية مثالية تساعد الشباب في تنمية مهاراتهم ومواهبهم في هذا المجال، ويوفر لهم الفرصة للاحتكام إلى مدربين محترفين يقدمون لهم التوجيه والإرشاد اللازمين لتحقيق تطورٍ مستدامٍ في مهاراتهم الفروسية.

كانت الطفلة لانيا فاخر، أصغر فارسة عراقية، البالغة من العمر 8 سنوات، قد ظهرت في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة على موت فرسها "جسنو" المُهدى لها من والدها وهي في سن الخامسة، والذي يعد بمثابة صديق الطفلة،و أثار مقطع الفيديو، حالة من التعاطف والتفاعل على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت هدية " بن راشد"، كالبلسم لقلب الطفلة المتألم ولفتة لامست قلوب رواد الإنترنت الذي شاهدوا لانيا وهي تبكي في المقطع المتداول.

وقالت لانيا أن حصانها الوحيد عانى من المرض بالفترة الأخيرة، ولم تُجد محاولاتها لمساعدته ورعايته.

وعبرت الفارسة الصغيرة عن فداحة خسارتها لأهم صديق في حياتها، مؤكدة أنها لن تنساه أبداً، وتزور قبره باستمرار وهي تحمل السكر والتفاح.