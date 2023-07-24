رابط التقديم على وظائف مديرية الدفاع المدني السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء عن طريق التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها طرحت (10) وظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية"، للعمل في العاصمة السعودية "الرياض".

وظائف الدفاع المدني.. طريقة التقديم

وأشارت مديرية الدفاع المدني، إلى أن التقديم يتم بشكل إلكتروني عبر منظومة التوظيف الوطنية الموحدة "جدارات" من خلال الرابط التالي: https://jadarat.sa

وظائف مديرية الدفاع المدني:

أخصائي أمن معلومات مساعد.

مهندس ميكانيكي مساعد.

باحث تخطيط مساعد.

أخصائي تغذية مساعد.

باحث قصايا مساعد.

باحث ميزانية مساعد.

مترجم لغة إنجليزية.

مساعد مراجع.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني أن التقديم يبدأ من يوم الإثنين الموافق 13 محرم 1445هـ - 31 يوليو 2023م، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 16 محرم 1445هـ - 3 أغسطس 2023م.

وظائف المديرية العامة للدفاع المدني.. الفئات المستهدفة

كما لفتت مديرية الدفاع المدني أن الفئات المستهدفة من الوظائف المعلنة هم:

خريجي الدرجات العلمية للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية.

الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

وظائف الدفاع المدني..آلية التقديم

1- الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتأكد من صحة البيانات وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

2- يتم الاختيار بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.