تايوان تبدأ تدريبات عسكرية في ظل التوترات مع الصين

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت تايوان اليوم الإثنين، تدريبات هان كوانج العسكرية السنوية التي من المقرر أن تستمر لمدة خمسة أيام، لاختبار قدراتها العسكرية لصد غزو شامل من جانب الصين.

وتجري تايوان تدريبات "هان كوانج" السنوية منذ عام 1984، حيث تتكون من تدريبات بالذخيرة الحية وألعاب حربية محوسبة إلكترونيا.

وفي اليوم الأول، اختبرت التدريبات بالذخيرة الحية إمكانيات الجيش القتالية وقدراته على الصيانة.

وتم إرسال بعض الطائرات المقاتلة المنتشرة في غرب تايوان إلى قواعد أخرى بشرق تايوان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، في محاكاة لغزو، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الوطني.

وقالت الوزارة إنه من المقرر أن يتم تعليق تدريبات مقررة في مطار تايتونج بشرق تايوان يوم غد الثلاثاء، تتضمن مشاركة طائرات مقاتلة وطائرات نقل، بسبب اقتراب إعصار دوكسوري.

عملية للتصدي للاستيلاء في مطار تاويوان الدولي

وأفادت وزارة الدفاع الوطني بأنه من المقرر أن يتم بعد غد الأربعاء، القيام بعملية للتصدي للاستيلاء في مطار تاويوان الدولي بتايوان.

وفي يوم الخميس، سيتم إجراء تدريبات ضد الإنزال على شاطئ بالقرب من العاصمة تايبيه ومصب نهر تامسوي. والهدف هو تحديد المناطق المعرضة للخطر وتعزيز الدفاعات.