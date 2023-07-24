انت الان تتابع خبر "اليونسكو" تدين مقتل الصحفي الروسي وتطالب بتحقيق دولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستنكرت في بيانها هذه الجريمة وكتبت أن "الصحفيين يؤدون دورا رئيسيا في نقل المعلومة إلى المجتمع الدولي حول النزاعات ويجب حمايتهم".

كما دعت إلى "الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك قرار الأمم المتحدة لحماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في حالات النزاع".



وقتل المراسل جورافليف، وأصيب عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية استهدف قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه يوم السبت الماضي.