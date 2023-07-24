انت الان تتابع خبر السوداني والعامري يبحثان "التحديات" الراهنة ويؤكدان على سن هذه القوانين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " السوداني

استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في عموم العراق، وأبرز التحديات التي تواجه البلد، وأهمية تضافر جهود الجميع من أجل التصدي لها".



وشهد اللقاء، بحسب البيان "مناقشة سير خطط الحكومة ومساعيها في النهوض بالقطاعات الحيوية، وضرورة سنّ القوانين الداعمة لأولويات الحكومة وبرامجها التنفيذية، وكل ما يعزز الاستقرار في البلاد، ويضمن تحقيق التنمية ويحسّن الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين".