انت الان تتابع خبر التعليم تعلن تخصيص مقاعد دراسية لهذه الفئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العبودي في بيان ورد لـ الخليج 365، "تأكيدًا على موقفنا الثابت في الدفاع عن القرآن الكريم، وتعضيدًا للموقف الإسلامي والوطني العراقي في مواجهة الاستفزاز الذي يمارسه المحرّضون على العنصريّة والكراهية في العالم".



وأضاف، "قررنا تخصيص مقاعد دراسية خاصة على صعيد الدراسة الأوليّة لحفظة القرآن الكريم في الجامعات العراقية".

