انت الان تتابع خبر بشأن الهجوم الاوكراني بطائرات مسيرة.. روسيا: نحتفظ بحق الرد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية "يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة".

ووصفت الخارجية الهجمات بأنها "أعمال وقحة".

وأشارت الى أن روسيا "تعتبر الحادث استخدامًا آخر للأساليب الإرهابية من قبل القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا، وترهيبًا للسكان المدنيين".



واعتبرت الخارجية الروسية أن الهجمات "ليس لها معنى مِن الناحية العسكرية".