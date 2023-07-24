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بشأن الهجوم الاوكراني بطائرات مسيرة.. روسيا: نحتفظ بحق الرد

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية "يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة".

ووصفت الخارجية الهجمات بأنها "أعمال وقحة".

وأشارت الى أن روسيا "تعتبر الحادث استخدامًا آخر للأساليب الإرهابية من قبل القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا، وترهيبًا للسكان المدنيين".


واعتبرت الخارجية الروسية أن الهجمات "ليس لها معنى مِن الناحية العسكرية".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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