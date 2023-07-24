مونديال السيدات.. المغرب تتعرض لخسارة كبيرة من المانيا

واهتزت شباك المنتخب الغربي بعد 11 دقيقة من صافرة البداية برأسية النجمة المخضرمة ألكسندرا بوب إثر خروج خاطئ من الحارسة خديجة الرميشي، قبل أن تعود بوب وتضاعف النتيجة بعد ركلة ركنية (39).

وأضافت ألمانيا هدفين خاطفين في الشوط الثاني بداية عبر كلارا بول (46) وحنان أيت الحاج (خطأ في مرمى فريقها 55)، لترفع مواطنة الأخيرة ياسمين لمرابط النتيجة إلى خمسة أهداف بعدما اصطدمت بها الكرة عن طريق الخطأ عندما حاولت الحارسة الرميشي إبعادها لتهز الشباك (79).



وتابع المنتخب الألماني استعراضه التهديفي بهدف سادس عبر البديلة ليا شولر التي تابعت في الشباك كرة صدتها الرميشي (90).

واعتقدت أنيسة لحماري أنها دونت اسمها في تاريخ الكرة النسوية المغربية بتسجيلها أول أهدافها في نهائيات كأس العالم بعد تمريرة من قائدة المنتخب غزلان الشباك، إلا أنها كانت متسللة (53).

وتصدر المنتخب الألماني المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، ويقبع المغرب في القاع بانتظار مباراة كولومبيا وكوريا الجنوبية على ملعب "أليانز ستاديوم" في سيدني غدا الثلاثاء.