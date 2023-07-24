انت الان تتابع خبر مقتل واصابة 33 جنديا بتفجير انتحاري في الصومال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم.

واستهدف تفجير، اليوم الإثنين، أكاديمية جالي سياد العسكرية. وقال جندي بمستشفى مقديشو العسكري إنه أحصى جثث 13 جنديا، إضافة إلى أكثر من 20 مصابا في الهجوم.



وقالت حركة الشباب في بيان، إن الانتحاري قتل 73 جنديا وأصاب 124 آخرين. وعادة ما تعلن الحركة عن أعداد للقتلى والمصابين أعلى كثيرا من تلك التي تعلنها السلطات.