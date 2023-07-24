شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يكتسب أهمية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب يكتسب أهمية كبري لتأهيل المرأة للمناصب القيادية في ظل توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة على كافة المستويات.

وأضافت ياسمين فؤاد في تصريحات لها، على هامش حضورها اليوم الأول، للمقابلات الشخصية للأكاديمية الوطنية للتدريب لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، أن تمكين المرأة يلزم تأهيلها بشكل مناسب، متابعة:" وبالتالي فهذا البرنامج مهم جدا لعملية اختيار ذوات القدرات المتميزة، وثقل مهاراتهن لأنها إذا لما تثقل مهارتهن، لن يكن لهن فاعلية في المنصب الذي وضعن فيه."

وأشارت الى أن أهمية البرنامج تأتي من خلال زيادة عدد التنفيذيات على الأرض، وأن هذا التأثير سيظهر بعد 4 سنوات، من خلال زيادة عدد السيدات في المناصب القيادية على المستوى التنفيذي على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن البرنامج يوزان ما بين الجزء العلمي والجزء الخاص بطبيعة المرأة والتوازن مع دورها كأم وكزوجة، إضافة إلى الحياة العامة والوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أنها تحدثت مع المتقدمات للاختبار على مؤتمر المناخ وتأثيره.

وأوضحت وزيرة البيئة أن البرنامج يتناول كيفية مواجهة المرأة التحديات، وماذا تفعل لو فشلت وكيف تستطيع النهوض مرة أخرى، متابعة :"كان لدينا نسب قليلة لتمثيل المرأة في السابق لكن حاليا النسب مرتفعة، حيث تمثل المرأة 25 % من البرلمان، ونسبة كبيرة بمجلس الوزراء، ولهن تمثيل جيد على مستوى الجامعات ومجالس إدارات القطاع المصرفي والهيئات التابعة للرقابة المالية ".

شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الاثنين، أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية لـ360 متقدمة، حيث يشارك فى لجان المقابلات عددًا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

يسعى برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" إلى إعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومى والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.

ومن الشروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها فى القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين ٢٢ – ٥٠ عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (٤٥٠) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (٤،٥) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا استيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

تمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي: التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكترونى للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة 10 أشهر بإجمالى 223 يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى 9 أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميدانى داخل القطاعين الحكومى أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميدانى.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.