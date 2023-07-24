شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: القائمة المطلقة المغلقة الأنسب للانتخابات البرلمانية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة المطلقة 50% قائمة و50% بالنظام الفردى، مؤكدا أنه لا يوجد فى العالم كله نظام انتخابي مثالى، فكل نظام له إيجابيات وسلبيات، والوقت قد لا يكون مناسب لإجراء انتخابات بنظام القائمة النسبية.

وتابع أبو هميلة: "هناك بعض التجارب لإجراء انتخابات بنظام القائمة النسبية التى أثبتت فشلها فى الوقت الراهن، ومن ثم لسنا مؤهلين فى هذا التوقيت لإجراء الانتخابات بهذا النظام، إضافة لتحقيق النسبة الدستورية المنصوص عليها فى الدستور وتمثيل الفئات المختلفة، ولهذا لسنا مؤهلين فى الوقت الراهن لهذا النظام، والحزب يؤيد فكرة إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة 50% قائمة و50% فردى".

وأشار أبو هميلة، إلى أن أى نظام انتخابى هدفه تقوية هذه الأحزاب، متسائلا: "هل من الممكن تكوين ائتلافات لدعم الأحزاب الناشئة؟ فالأحزاب التى تحظى بدعم شعبى كبير لا بد وأن تساعد الأحزاب الصغيرة فى إحداث زخم سياسى بالدولة، وإلا سنكتفى بعدد قليل من الأحزاب وتمثيلها بالبرلمان، لذا فإن من يضع قرارا للنظام الانتخابي لا بد أن يضع فى الاعتبار تقوية الأحزاب الناشئة بعدد مأمول فيه، حتى الوصول لنظام انتخابى يتناسب مع الحالة الانتخابية"، مؤكدا أن القائمة المطلقة المغلقة هى الأنسب وأى قائمة أخرى بها صعوبة كبيرة لتنفيذ هذه الشروط الدستورية سواء على مستوى الفردى أو القائمة النسبية.