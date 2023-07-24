حزب المصريين الأحرار: القائمة النسبية تعزز فرص تصحيح المسار الحزبى

وأشار الغزولى، إلى أن إن حزب المصريين الأحرار يرى أن تطوير الحياة الحزبية المصرية، امرًا ضرورياً باعتبار أن الأحزاب هى مدرسة التثقيف والتكوين التى يتخرج منها رجال السياسة، كما أنها القوة الأصيلة لتوجيه الجماهير وتكوين الرأى العام لخدمة الوطن، وأن مميزات القائمة النسبية، صياغة نظام انتخابى يضمن تقوية دور الأحزاب السياسية، وتحقيق الصيغة المثلى للإنتخابات خلال الإستحقاقات المقبلة.

وأكد إسلام الغزولى، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن القائمة النسبية يساهم بقوة فى العودة لدور النائب الحقيقى بشأن الرقابة والتشريع، فضلا عن أن يصبح محور التنافس الانتخابي هو البرامج والأفكار التى يطرحها كل حزب.