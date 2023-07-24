شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار: القائمة النسبية تعزز فرص تصحيح المسار الحزبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال إسلام الغزولى، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية يعزز من فرص تصحيح المسار الحزبى فى الدولة المصرية فى الوقت الراهن، وذلك بما يساهم بالعديد من المزايا التى تتجاوز سلبيات نظام الانتخاب بالقائمة النسبية والتى من أهمها انتخاب برلمان قوي يمثل كل أطياف المجتمع المصرى، وعدالة تمثيل اختبارات جميع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات.
وأشار الغزولى، إلى أن إن حزب المصريين الأحرار يرى أن تطوير الحياة الحزبية المصرية، امرًا ضرورياً باعتبار أن الأحزاب هى مدرسة التثقيف والتكوين التى يتخرج منها رجال السياسة، كما أنها القوة الأصيلة لتوجيه الجماهير وتكوين الرأى العام لخدمة الوطن، وأن مميزات القائمة النسبية، صياغة نظام انتخابى يضمن تقوية دور الأحزاب السياسية، وتحقيق الصيغة المثلى للإنتخابات خلال الإستحقاقات المقبلة.
وأكد إسلام الغزولى، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن القائمة النسبية يساهم بقوة فى العودة لدور النائب الحقيقى بشأن الرقابة والتشريع، فضلا عن أن يصبح محور التنافس الانتخابي هو البرامج والأفكار التى يطرحها كل حزب.
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