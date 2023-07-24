شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى الديمقراطى الاجتماعى: الحزب يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب يؤيد فكرة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة، نظرا لأنها الأفضل، متابعا: "لا بُد من دراسة خريطة الانتخابات بالأعداد الحقيقية حتى يتم تحديد نسب معينة للقائمة والفردى، وذلك حسب أعداد المواطنين وخريطة الدوائر، وأن النظام الفردى له أهمية ولكن لدينا إشكالية فى توزيع المقاعد على مستوى الجمهورية".

واستكمل: "حريصون على الوصول إلى رؤية توافقية حول النظام الانتخابى، إضافة إلى أهمية تعديل قانون الأحزاب بشأن تكوين الأحزاب وممارسة أنشطتها وآلية دعمها"، مشددا على ضرورة وجود مناخ سياسى مؤهل لذلك، وأن هذا الأمر يستوجب العديد من الخطوات الفاعلة على أرض الواقع".

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بفتح المجال السياسى بالتساوى بين الأحزاب وكذلك الإعلام والفعاليات وخلافه، فى الرأى والرأى الآخر، بما يثرى الحياة السياسية والحزبية ويدعم القواعد الشعبية فى عملها ويشجع الشباب على الانخراط فى الحياة السياسية مرة أخرى بدلا من حالة العزوف الحالية.