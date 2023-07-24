برشلونة يفجر مفاجأة ويدخل سباق التعاقد مع مبابي

ويعيش مبابي فترة صعبة بسبب استبعاده من معسكر باريس والضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف والتخلي عن مكافأة الولاء للموسم الجديد، بالإضافة إلى تهديده بالبقاء في المدرجات لمدة عام.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، يسعى برشلونة لتحدي ريال مدريد والحصول على خدمات مبابي هذا الصيف.



وكشفت أن هناك اجتماعا عبر الهاتف، اليوم الإثنين، بين برشلونة وباريس لمناقشة اهتمام البارسا بضم المهاجم الفرنسي.

وأشارت إلى أن فكرة برشلونة لحسم الصفقة تعتمد على مبادلة مبابي بعدد من لاعبي الفريق الكتالوني، لأن الأخير لا يملك الموارد المالية اللازمة لتقديمها إلى باريس.

وأوضحت ليكيب أيضا أن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وتوتنهام أبدت أيضا اهتماما بمبابي في الأسابيع الأخيرة.

