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برشلونة يفجر مفاجأة ويدخل سباق التعاقد مع مبابي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462603-638258134064240453.jpg

2023-07-24 | 18:35

برشلونة يفجر مفاجأة ويدخل سباق التعاقد مع مبابي

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دخل نادي برشلونة سباق التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الصيف الحالي.
ويعيش مبابي فترة صعبة بسبب استبعاده من معسكر باريس والضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف والتخلي عن مكافأة الولاء للموسم الجديد، بالإضافة إلى تهديده بالبقاء في المدرجات لمدة عام.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، يسعى برشلونة لتحدي والحصول على خدمات مبابي هذا الصيف.


وكشفت أن هناك اجتماعا عبر الهاتف، اليوم الإثنين، بين برشلونة وباريس لمناقشة اهتمام البارسا بضم المهاجم الفرنسي.

وأشارت إلى أن فكرة برشلونة لحسم الصفقة تعتمد على مبادلة مبابي بعدد من لاعبي الفريق الكتالوني، لأن الأخير لا يملك الموارد المالية اللازمة لتقديمها إلى باريس.

وأوضحت ليكيب أيضا أن أندية ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وتوتنهام أبدت أيضا اهتماما بمبابي في الأسابيع الأخيرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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