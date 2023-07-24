انت الان تتابع خبر السوداني للخصاونة: داعمون للقطاع الخاص العراقي والاردني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، دعم القطاع الخاص العراقي والاردني، فيما أشار الى أن الحكومة العراقية تؤكد على سياسة التوازن في المنطقة.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني بشر الخصاونة في بغداد، "زيارة رئيس الوزراء الأردني إلى بغداد تؤكد على عمق العلاقة بين العراق والاردن واللقاءات الثنائية كانت إيجابية".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تؤكد على سياسة التوازن في المنطقة والعراق يؤكد على رفع مستوى التواصل بالمنطقة"، مشدداً بالقول "داعمون للقطاع الخاص العراقي والاردني".

وكشف السوداني "أكدنا خلال الاجتماعات على مشاريع محورية بينها المدينة الصناعية"، معتبراً أن "الأردن ساحة مكملة ومندمجة مع الاقتصاد العراقي ونطمح لتوسعة التعاون وأكدنا على زيادة الرحلات الجوية بين العراق والأردن".