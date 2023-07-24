انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء الأردني: العلاقات العراقية الأردنية متجددة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخصاونة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان "العلاقات بين المملكة والعراق متجددة، مشددا على أهمية التنسيق العسكري لمحاربة الإرهاب".

واضاف: "نعاني من المخدرات ولا بد تعزيز التعاون لمواجهة هذا التهديد، مبينا انه تم التباحث حول الاحتياجات العراقية إلى الطاقة المتجددة".



وأشار الخصاونة الى ان "المرحلة الثانية للربط الكهربائي تسير بشكل متسارع"، مبينا ان "هناك اكتشافات واعدة بالقرب من الحدود العراقية الأردنية".