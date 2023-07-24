روسيا والصين تُعارضان سياسة الإجراءات الأحادية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمين عام مجلس الأمن الروسي، "نيكولاي باتروشيف"، أن موسكو وبكين ستقفان معًا في وجه إجراءات الهيمنة التي تحمي مصالح عدد محدود من الدول تحت غطاء الآليات متعددة الأطراف، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

ويأتي باتروشيف خلال لقائه مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن باتروشيف قوله: "في الوضع الراهن تدعم كل من روسيا والصين تعددية الأطراف، وتعارضان معا سياسة الإجراءات الأحادية وإجراءات الهيمنة التي تستخدم الآليات متعددة الأطراف كذريعة لحماية مصالح أقلية من الدول".

والتقى باتروشيف ووانغ يي في جوهانسبورغ على هامش اجتماع رؤساء مجالس أمن بلدان مجموعة "بريكس" بصيغة "أصدقاء بريكس".

الهجمات بالطائرات المسيرة:

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، إن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قاسية ردا على الهجمات بالطائرات المسيرة التي ينفذها نظام كييف.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان، تعليقا على هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف منشآت في موسكو والقرم، إن سعي الغرب وتركيزه على زيادة تفاقم الوضع يقف وراء تصرفات أوكرانيا الوقحة.

وتابعت إن "الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات صارمة ردا على الهجمات الأوكرانية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين، إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو.

كذلك تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم، ليلة الاثنين.