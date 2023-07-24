مستشار رئاسي أوكراني سابق يُهاجم زيلينسكي ويصفه بـ "الهستيري"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، "أوليج سوسكين"، أن زيلينسكي غير قادر على حماية المنشآت العسكرية الأوكرانية في أوديسا من الضربات الروسية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وأوضح سوسكين عبر "يوتيوب" أن "الاستماع إلى صراخ "عواء" زيلينسكي الهستيري أمر مثير للاشمئزاز، فجميع تصريحاته الرنانة حول الثمن الذي ستدفعه روسيا جراء قصفها لأوديسا مثيرة للسخرية".

وأضاف: "سيد زيلينسكي، عن أي نوع من العقاب تتحدث، فالدفاعات الجوية الأوكرانية عاجزة ولا تستطيع فعل شيء على أرض الواقع، وفي ذات الوقت لا يوجد إنتاج عسكري في البلاد لتحقيق وعودك بالانتقام".

قطاع الصناعات العسكرية الأوكراني:

ولفت المتحدث إلى أن زيلينسكي لم يتخذ أي خطوات عملية لتطوير قطاع الصناعات العسكرية الأوكراني، مشددا على أن قوات كييف تتكبد خسائر فادحة نتيجة إهمال زيلينسكي لهذا الجانب، كما أضاف "ليس هنالك أحد ليذهب إلى الجبهة".

وخلص إلى أن الأوضاع في أوكرانيا تنحدر نحو الأسوأ يوما بعد يوم، نتيجة تعيين زيلينسكي لشخصيات عديمة الكفاءة في المناصب القيادية العليا للبلاد.

من ناحية أخرى، اشتكى رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، من أن افتقار قوات كييف لمدفعية الناتو بعيدة المدى، حيث لم تتمكن بلاده بعد من الاتفاق مع حلفائها الغربيين على الحصول عليها.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على قناته في "تلغرام": "بصراحة، لم نحل بعض القضايا المتعلقة بالأنواع الشحيحة والفظيعة من الأسلحة. ومع ذلك، سأولي اهتماما للأسلحة بعيدة المدى والمدفعية بعيدة المدى".

وأشار إلى أن مسألة إمدادات السلاح تعتمد على الولايات المتحدة، في وقت تفتقر فيه القوات الأوكرانية إلى الطائرات المقاتلة "من حيث النوع والكم".

وأضاف زيلينسكي: "لقد حل العالم قضية مهام التدريب (تدريب الطيارين)، وسنشرع بها في أغسطس".

وبدأ الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في جنوب دونيتسك وأرتيومفسك ومحور زابوروجيه في 4 يونيو، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".