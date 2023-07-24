الرئيس التركي يكشف موعد النظر في طلب السويد لعضوية الناتو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، أن برلمان بلاده سينظر في طلب السويد للانضمام إلى حلف الناتو عند عودته إلى العمل بعد العطلة الصيفية، أي في أكتوبر المُقبل، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها في أعقاب اجتماع الحكومة، اليوم الاثنين: "عندما سيستأنف البرلمان عمله سنقوم بكل ما هو ضروري، وسينظر النواب في طلب السويد".

وأضاف أن "القرار النهائي يعود إلى النواب".

وأكد أردوغان أن أنقرة مستعدة لحل أي قضايا عن طريق الحوار، مشيرا إلى أن تركيا تحدثت بوضوح لستوكهولم عن توقعاتها في ما يخص "محاربة الإرهاب والإسلاموفوبيا".

وجدير بالذكر أن البرلمان التركي بدأ عطلته الصيفية منذ 1 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يعود إلى العمل في أكتوبر المقبل.

انضمام السويد إلى الناتو:

وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قد أعلن في وقت سابق أن تركيا مستعدة للموافقة على انضمام السويد إلى الناتو، بينما وعدت ستوكهولم بالمساعدة في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعزز تعاونها مع دول الخليج، الأمر الذي سيعود بالفائدة على اقتصاد تركيا.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص التركية، أوضح رجب طيب أردوغان، أن بلاده وقعت على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران مع الخليج خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، معربا عن امتنانه جراء الاهتمام الكبير الذي حظي به هو ووفده خلال الجولة، حيث لفت إلى عقدهم اجتماعات مثمرة للغاية، حيث تناولوا قضايا إقليمية ودولية، وبحثوا سبل تعزيز التعاون وفق مبدأ (رابح–رابح).

وصرح أردوغان: "سنعزز تعاوننا مع دول الخليج عبر مشاريع ملموسة في الفترة المقبلة، وآمل أن ينعكس ذلك على اقتصاد تركيا بشكل إيجابي بأقرب وقت، خصوصا في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة والسياحة والمقاولات. سنقوم بتنفيذ الجوانب التي تم الاتفاق عليها بسرعة".