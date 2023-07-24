وسائل إعلام أوكرانية تُعلن هوية مُنفذي هجوم المسيرات على روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت صحيفة أوكرانية، إن الهجوم الليلي بطائرات مسيرة على "روسيا" كان عملية خاصة لقسم المخابرات الرئيسي بوزارة الدفاع الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وكتبت الصحيفة، نقلاً عن مصدر في مجال الأمن والدفاع الأوكراني، أن الهجوم الليلي فجر 24 يوليو كان عملية خاصة لقسم المخابرات الرئيسي بوزارة الدفاع الأوكرانية. وبحسب المصدر، فإن "جميع الطائرات المسيرة التي انطلقت وصلت إلى موسكو".

هجوم الطائرات الأوكرانية المسيرة على موسكو:

من جانبه وصف المتحدث باسم قيم المخابرات الرئيسي بوزارة الدفاع الأوكرانية هجوم الطائرات الأوكرانية المسيرة على موسكو بأنه "خبر سار"، ووعد بأن تستمر الهجمات على أهداف في الأراضي الروسية، وأن تكتسب زخما.

وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قد قال، في وقت سابق، إنه تم تسجيل ضربات بطائرات مسيرة على مبنيين غير سكنيين في العاصمة صباح اليوم الاثنين، دون أن تحدث أي أضرار جسيمة أو إصابات.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الروسية العملية بأنها تندرج تحت بند الإرهاب الدولي، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرتين قد تم إسقاطهما بواسطة الحرب الإلكترونية، وتحطمتا. وعلق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على هجوم اليوم بأن رد موسكو سيكون باستمرار العملية العسكرية الخاصة وتحقيق أهدافها.

من ناحية أخرى، وصفت وزارة الخارجية الروسية محاولة نظام كييف شن هجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو، بأنه عمل إرهابي دولي.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجة الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقًا على محاولة نظام كييف استهداف مواقع في موسكو فجر اليوم الاثنين بطائرات مسيرة.